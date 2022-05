Valve belooft verbeteringen na klachten over botprobleem Team Fortress 2

Valve bevestigt dat het probleem met bots in Team Fortress 2 te grote vormen aanneemt en belooft de gemeenschap van spelers dat er verbeteringen komen. Ontevreden spelers hielden afgelopen week een protest om hun ongenoegen over het botprobleem te uiten.

Valve meldt dat het aan verbeteringen werkt met betrekking tot het botprobleem bij Team Fortress 2, maar welke verbeteringen dat zijn en binnen welke termijn spelers soelaas kunnen verwachten, is onbekend. De gamestudio reageert met de verklaring op klachten van spelers over bots in het spel. "TF2-gemeenschap, we horen jullie! Wij houden van deze game en we weten dat jullie dat ook doen. We zien hoe groot het probleem geworden is", meldt Valve.

Bots overspoelen de servers van Team Fortress 2 massaal en zorgen voor overlast met spamberichten, crashes, vals spelen met bovenmenselijke speelcapaciteiten en het onterecht verwijderen van spelers uit spelsessies.

Leden van de TF 2-gemeenschap probeerden eerder het probleem met een e-mailcampagne onder de aandacht te brengen van Valve maar daar reageerde het bedrijf nog niet op. Afgelopen week startten spelers onder de noemer #SaveTF2 een 'vredelievend protest'. Dat protest beantwoordde Valve met zijn tweet, de eerste van het @TeamFortress-account sinds oktober 2020. Team Fortress 2 verscheen vijftien jaar geleden, maar heeft nog altijd een grote schare actieve fans.