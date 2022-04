Computergestuurde spelers met aimbots jagen op hackers in Team Fortress 2

Spelers van Team Fortress 2 maken melding van een nieuw fenomeen op het gebied van hackers bestrijden. Wanneer een hacker ontdekt wordt, voegt een bot zich bij het team, die met zijn eigen aimbot alleen jaagt op de menselijke valsspeler en alle anderen met rust laat.

Volgens de tweets en Redditposts verlaten de bots de server op het moment dat de aimbotter dat zelf ook doet. Tot die tijd neemt de bot een plekje in op de server, die maximaal 32 spelers kan hebben. Mogelijk zit de anti-valsspeler-bot al in de server als toeschouwer en identificeert hij de valsspeler op die manier. Spelers noemen de bots cheater terminators, maar in de game noemen ze zichzelf Bot Extermination Services.

Blijkbaar is Valve Anti-Cheat niet in staat om deze valsspelers in de kraag te vatten, wat deze bots wel kunnen. In deze servers is de enige optie die spelers hebben, om dan een vote kick in te stellen, wat kan mislukken. Juist doordat spelers zoveel last hebben van aimbotters, zien ze het tijdelijk opgeven van een plekje in de server voor een bot als een acceptabel compromis.

Volgens speculatie van op Reddit zijn deze bots het werk van Lmaobox, een maker van hacks voor de game. Die zou zijn eigen valsspelers bestrijden om zo te zorgen dat de game niet al te onspeelbaar wordt en het dus het geld waard blijft om cheats te kopen. De Reddit-gebruiker in kwestie levert echter geen bewijs voor die pikante claim.