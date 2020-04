Broncode van CS:GO en TF2 verschijnt online

De broncode van de Valve-games Counterstrike: Global Offensive en Team Fortress is online verschenen. Het gaat om broncode van enkele jaren geleden, maar desondanks raden diverse community's rond de game al aan om niet online te spelen tot eventuele exploits zijn gedicht.

Het gaat om de broncode die Valve ter beschikking stelt aan 'source code licensees', meldt SteamDB. De vrees is dat door het beschikbaar zijn van de broncode kwaadwillenden betere cheats kunnen ontwikkelen of exploits kunnen maken die kwetsbaarheden in de broncode misbruiken om zo de pc's van gebruikers binnen te dringen.

Community's rondom de games zoals Creators.tf hebben al servers offline gehaald en adviseren spelers tijdelijk de games niet online te spelen. Creators.tf zegt de maatregel te hebben genomen 'voor de te voorziene toekomst' en geeft geen indicatie wanneer de servers weer online komen. Valve heeft nog niet gereageerd op het naar buiten komen van de broncode. Het is ook nog niet bekend hoe dat precies heeft kunnen gebeuren.