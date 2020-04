Lek in iOS geeft toegang tot apparaat via ongeopende mail

Er zijn details verschenen van een lek in iOS dat een kwaadwillende toegang geeft tot de mailclient via een mail die gebruikers niet hoeven te openen. Het enige dat gebruikers merken van de aanval is dat de Mail-app tijdelijk trager is. Apple werkt aan een fix.

De aanval geeft toegang tot de mails van gebruikers, maar via een ander lek zouden aanvallers ook bredere toegang kunnen krijgen, schrijft beveiligingsbedrijf ZecOps. Het zou gaan om een lek dat misbruikt zou worden voor gerichte aanvallen op bepaalde personen. ZecOps zegt dat het lek is misbruikt voor aanvallen op onder meer topmensen van bedrijven, maar Motherboard heeft dat niet kunnen bevestigen.

Gebruikers hoeven niet te klikken op de mail om de aanval te laten slagen, aldus ZecOps. De inhoud van de mail is te groot voor de software. Hoe groot dat moet zijn, hangt mede af van het werkgeheugen van de telefoon. Daarna kan een aanvaller de mail verwijderen om sporen te wissen.

Apple zal een fix verspreiden met de volgende kleine update van iOS. Die zit nu al in de bèta van iOS 13.4.5. Gebruikers kunnen ook de Mail-app deactiveren. Andere mailclients als Gmail en Outlook zijn niet getroffen en kunnen tot de update dus veilig gebruikt worden. ZecOps zegt Apple in februari op de hoogte te hebben gebracht, maar wilde al publiceren om gebruikers te wijzen op het bestaan van het lek.