Valve: stoppen met spelen CS:GO en TF2 om uitlekken broncode is niet nodig

Volgens Valve hoeven gebruikers niet te stoppen met spelen van Counter-Strike: Global Offensive en Team Fortress 2 vanwege het uitlekken van de broncode. De code zal cheaters niet helpen, zo meent het bedrijf.

Valve bevestigt het lek in een statement en claimt dat de code eerder in 2018 uitlekte. Het zou gaan om code van eind 2017. Volgens het bedrijf is nu dezelfde code opnieuw opgedoken, waardoor het mensen niet zal helpen om betere cheats in de games te kunnen vinden. Ook is het volgens Valve niet nodig om in paniek te raken of te stoppen met het spelen van de huidige builds.

Valve zegt de situatie te blijven monitoren en roept mensen die meer weten over het uitlekken contact op te nemen. Woensdag verscheen de broncode van CS:GO en TF2 online, waarna community's als Creators.tf de servers uit voorzorg offline haalden. Valve raadt spelers aan uit beveiligingsoogpunt altijd de officiële servers van het bedrijf te gebruiken bij het spelen.