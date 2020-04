Twitter gaat tweets die oproepen tot vernieling van zendmasten verwijderen

Sociaal medium Twitter gaat berichten die oproepen tot het in de brand steken van zendmasten verwijderen. Dat heeft het bedrijf gezegd in een update van zijn richtlijnen. De stap is nodig, omdat het net als de Nederlandse overheid zendmasten ziet als vitale infrastructuur.

Het beleid richt zich op het verspreiden van ongeverifieerde claims, zegt Twitter. Daarbij gaat het alleen om claims die mensen tot actie aanzetten en daarbij kunnen leiden tot vernieling van of schade aan kritieke infrastructuur. Ook claims die kunnen leiden tot wijdverbreide paniek, sociale onrust en grootschalige wanorde, komen in aanmerking voor verwijdering.

Twitter noemt specifiek oproepen van mensen om zendmasten in de brand te steken als voorbeeld van tweets die het vanaf nu zal verwijderen. Een ander voorbeeld is een oproep om te hamsteren in supermarkten, omdat er tekorten zouden dreigen. Nederland is een van de landen waar sommige mensen zendmasten in de brand steken. Dat is ook een onderwerp in de meest recente aflevering van de Tweakers Podcast.

Twitter voelt zich genoodzaakt om die tweets te verwijderen, omdat de complottheorieën onjuist zijn en ernstige concrete gevolgen hebben. Het is onbekend of Twitter een grote rol speelt in de verspreiding van deze theorieën. YouTube ging eerder al over tot verwijdering van video's over dit onderwerp. Veel activiteit rond dit onderwerp vindt echter plaats in groepen op Facebook.