Twitter schakelt mogelijkheid uit om notificaties via sms te krijgen

Twitter verwijdert de mogelijkheid om notificaties van nieuwe tweets via sms te krijgen. Ook heeft het bedrijf miljoenen accounts verwijderd die ooit via sms zijn aangemaakt. Daarmee lijkt de laatste mogelijkheid om het medium via sms te gebruiken, definitief te zijn gestopt.

Twitter kondigt de veranderingen zelf aan in een tweet waarbij het reageert op een eerdere beslissing van vorig jaar. Toen besloot het bedrijf de mogelijkheid om tweets te plaatsen via sms, uit te zetten. Dat gebeurde toen Twitter-ceo Jack Dorseys account werd overgenomen via sms. Twitter begon ooit als dienst waar gebruikers een bericht naartoe konden sturen via sms, maar in de laatste jaren vindt Twitter dat medium steeds minder veilig. Nu is ook de mogelijkheid verwijderd om een sms-notificatie te krijgen als bepaalde Twitter-gebruikers een tweet plaatsen of als gebruikers zelf een mention of retweet krijgen.

Twitter benadrukt dat de mogelijkheid om tweestapsverificatie via sms in te stellen, nog wel blijft bestaan en blijft werken. Volgens Mashable heeft Twitter daarnaast miljoenen inactieve accounts verwijderd die ooit via sms zijn aangemaakt. Volgens Twitter zijn er bij die accounts grote risico's dat ze worden overgenomen. De accounts zijn volgens Twitter al zo oud dat ze via e-mail niet meer te bereiken waren voor een waarschuwing.