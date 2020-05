Twitter gaat gebruikers waarschuwen als hun tweets schadelijk over kunnen komen

Twitter werkt aan een waarschuwingsbericht dat verschijnt als gebruikers een tweet willen publiceren waarin misschien schadelijke taal wordt gebruikt. Op die manier kunnen gebruikers hun tweet voor publicatie aanpassen.

Volgens Twitter kan het tijdens een verhitte discussie voorkomen dat gebruikers iets plaatsen waarvan ze achteraf spijt krijgen. Om dit te voorkomen, begint de dienst een beperkte test onder iOS-gebruikers, waarbij ze voor publicatie een waarschuwingsbericht krijgen als hun tweet als schadelijk kan overkomen.

Op basis waarvan Twitter bepaalt dat een bericht 'harmful' kan zijn, schrijft de site niet. Misschien gaat de site een waarschuwingsbericht versturen als er bepaalde scheldwoorden in een tweet voorkomen. Gebruikers kunnen de prompt overigens negeren en het bericht alsnog plaatsen. Instagram heeft sinds vorig jaar een vergelijkbaar waarschuwingssysteem, waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet om berichten vooraf te scannen op gemene content.

Twitter heeft ook aangekondigd de gespreksstructuur aan te passen. In de nieuwe opmaak gaat de dienst bepaalde reacties inspringen en met duidelijkere lijnen werken. Daarmee wordt volgens de dienst duidelijker welke gebruikers waarop reageren. Deze functie was al beschikbaar in de twttr-bèta-app en wordt nu verder getest in de iOS-app en onder browsergebruikers.

Deze laatste groep gebruikers krijgt tot slot een laatste, extra wijziging in de opmaak van Twitter te zien. De dienst wil namelijk de Like-, Retweet- en Reply-icoontjes achter een Reply-knop plaatsen. Twitter wil met deze wijziging zien wat de effecten zijn voor het volgen van en het meedoen aan een gesprek.