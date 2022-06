Twitter maakt reactie-retweets zichtbaarder met eigen teller onder tweet

Twitter voert een test uit waarbij het 'citaten met reactie' een eigen teller geeft onder een tweet. Daarmee wordt het duidelijker afgescheiden van 'gewone' citaten, die ook wel retweets worden genoemd.

De tellers onder een tweet zijn nu retweets, likes, en quotes. Opvallend is dat er ook een teller is voor het aantal reacties, maar die is alleen zichtbaar op Twitters tijdlijnen en niet wanneer een gebruiker naar de permalink van een tweet navigeert. Dan zal hij de reacties zelf moeten tellen. Omgekeerd is de teller voor quotes juist niet zichtbaar op tijdlijnen en weer wel bij de permalink-pagina. Dat het om een test gaat, laat Twitter weten aan The Verge.

Twitter bracht de teller voor quotes enkele maanden geleden onder als onderdeel van retweets, maar maakt hiermee de quotes zichtbaarder. Het verschil tussen een reactie en een quote is dat een quote in principe zichtbaarder is voor anderen.

Twitter is weliswaar al langer een populair medium, maar is nog niet zo lang winstgevend. 2018 was pas het eerste jaar waarin het winst maakte. Het platform sleutelt al langer op kleine manieren aan zijn formule. Ook overweegt het betaalde abonnementen, maar wel met 'erg hoge lat' voor wanneer het geld vraagt voor een functie.

Links een tweet in een tijdlijn, met reactieteller, rechts een tweet achter permalink, met quote-teller