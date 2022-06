Twitter zet nieuwe api voor ontwikkelaars online

Twitter heeft een eerste versie van zijn api v2 online gezet. De nieuwe api, de grootste verandering sinds 2012, vervangt op termijn api v1.1. Voorlopig noemt Twitter de toegang tot de api nog 'early access'. Er verandert veel in de api.

Waar het nu lastig is tussen de diverse betaalde opties voor api-toegang te wisselen, wordt dat met de nieuwe api veel makkelijker. In plaats van drie platforms is de api vanaf versie 2 één platform met verschillende 'product tracks': standaard, academisch onderzoek en zakelijk gebruik. In die drie 'tracks' zitten dan weer drie soorten toegang: standaard, 'elevated' en custom.

De standaardversie is en blijft gratis toegankelijk, zegt Twitter. De toegang die dat geeft, zou voor veruit de meeste ontwikkelaars genoeg moeten zijn. De beperking zit in een maximum aan het aantal api-calls dat een project van een ontwikkelaar mag maken. De betaalde versies hebben geen maximum. De prijs van de betaalde versie is nog niet bekend. Een van de dingen die terugkeert in de api is realtime streams van tweets. Twitter heeft ook zijn roadmap online gezet.