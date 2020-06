Twitter gaat gebruikers vragen artikel te lezen voor ze het retweeten

Twitter gaat gebruikers vragen of ze een artikel echt hebben gelezen voordat ze het delen op het sociale netwerk. Dat gebeurt als een gebruiker een tweet retweet met daarin een artikel dat hij of zij niet heeft geopend.

Twitter test de functie onder een beperkte groep Android-gebruikers. Het gaat om een functie in de officiële app. Als een gebruiker een bepaalde tweet met daarin een link retweet, controleert Twitter eerst of de gebruiker het artikel heeft geopend. Als dat niet zo is, krijgt de gebruiker een pop-up te zien waarin wordt gevraagd of de gebruiker zeker weet dat hij het artikel wil retweeten. Het is niet bekend hoe die pop-up eruitziet.

Twitter zegt dat het niet bijhoudt welke url's een gebruiker in zijn browser bezoekt. Het gaat alleen om artikelen die zijn geopend via Twitter zelf. De gebruiker kan de waarschuwing altijd negeren en de tweet alsnog retweeten.

Twitter zegt dat de functie bedoeld is om 'een geïnformeerde discussie te stimuleren'. "Een artikel delen kan controverse veroorzaken. Het is daarom goed het te lezen voordat je het tweet", schrijft het bedrijf.