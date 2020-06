Gigabyte brengt minimalistisch moederbord in B550-serie uit

Gigabyte heeft een nieuw moederbord uitgebracht in de B550-serie. De B550 Vision D heeft een minimalistisch ontwerp dat volgens het bedrijf vooral op ontwerpers is gericht. Aan boord zijn twee gigabit ethernetpoorten en een veertienfasig vrm-ontwerp.

Het nieuwe moederbord van de fabrikant is gebaseerd op de onlangs aangekondigde B550-chipset die met de AM4-socket voor AMD-cpu's wordt gecombineerd. Het moederbord heeft een minimalistisch uiterlijk en is volgens Gigabyte vooral gericht op ontwerpers en 'creators'. Zo is het bord gecertificeerd door Quadro-kaarten.

Boven de i/o-aansluitingen en op veel andere plekken op het bord zit een witte behuizing. De rest van het bord heeft zelf ook een minimalistisch uiterlijk. De Vision D heeft nergens rgb, wel zijn diverse headers om externe rgb-verlichting aan te sturen aanwezig.

Het bord ondersteunt tot 128GB aan geheugen, en heeft twee m.2-slots en vier sata600-aansluitingen. Het eerste m.2-slot is op de processor aangesloten en biedt pci-e gen4-ondersteuning; het tweede op de chipset aangesloten m.2-slot biedt pci-e gen3-aansluitingen. Ook zijn er drie pci-e x16-slots aanwezig: twee daarvan zijn op de cpu aangesloten en geschikt voor pci-e gen4 mits de processor dat ondersteunt, en de derde is op de chipset aangesloten en ondersteunt enkel pci-e gen3.Het eerste slot is elektrisch x16, het tweede x8 en het op de chipset aangesloten slot is elektrisch x4. Het bord heeft een stroomvoorziening met veertien fasen.

Op het achterpaneel zitten zes usb 3.2-aansluitingen, waarvan twee usb a-poorten van gen 2 en vier van gen 1, en twee usb-c-poorten. Die laatste hebben ondersteuning voor Thunderbolt 3. Ook kan de Vision D DisplayPort alt-modus en power-delivery aan. De Vision D heeft ook twee gigabit ethernetpoorten.

Over de prijzen en beschikbaarheid van de B550 Vision D is nog niks bekend.