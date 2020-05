Fabrikanten kondigen AMD B550-moederborden aan

Meerdere moederbordfabrikanten hebben B550-moederborden voor het AM4-platform van AMD aangekondigd. Onder andere ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte en MSI brengen moederborden met de nieuwe chipset uit.

De B550-moederborden worden geleverd met socket AM4, en werken alleen met de huidige Ryzen 3000-desktopprocessors of nieuwer. Zo wordt bijvoorbeeld ondersteuning voor de aankomende Renoir-apu's en toekomstige Ryzen-cpu's bevestigd door Gigabyte. De nieuwe chipset biedt onder andere ondersteuning voor pci-e 4.0.

B550 biedt ondersteuning voor huidige Ryzen 3000-cpu's en nieuwer

ASRock komt met twaalf verschillende B550-moederborden in meerdere prijssegmenten. De B550 Taichi is het meest high-end model van het bedrijf, met een zestienfasig vrm-ontwerp en drie pci-e 4.0 x16-slots. Gebruikers kunnen hierin maximaal drie videokaarten plaatsen, waarbij de bovenste twee slots in x8-modus werken, terwijl de onderste aansluiting dan over 4 lanes beschikt.

Het bedrijf komt ook met de B550 Extreme4, Steel Legend en PG Velocita, die ieder beschikken over een stroomvoorziening met 14 fasen. Deze moederborden beschikken alle vier over 2,5-gigabitethernet. De fabrikant toont verder twee mini-itx-moederborden: de B550 Phantom Gaming-ITX/ax en B550M-ITX/ac. Eerstgenoemde is voorzien van een wifi 6-radio en bluetooth 5.1-ondersteuning.

B550-moederborden van ASRock

Asus komt op zijn beurt onder andere met moederborden in de Strix-serie. Deze line-up bestaat uit de ROG Strix B550-E Gaming, B550-F Gaming en B550-I Gaming. Hierbij is de eerstgenoemde het duurste moederbord in de B550-line-up met een zestienfasig vrm-ontwerp. De B550-I Gaming is een itx-model met stroomvoorziening van 10 fasen en twee m2-slots. Alle Strix-modellen hebben 2,5-gigabitethernet.

De fabrikant komt ook met twee meer betaalbare moederborden onder de TUF-noemer. Het bedrijf toont in deze serie een atx-moederbord en een variant met micro-atx-formfactor. Beide moederborden beschikken over 2,5-gigabitethernet en de micro-atx-variant kan optioneel met wifi 6 geleverd worden. Verder komt Asus met vier Prime-moederborden: een atx-moederbord en drie micro-atx-varianten. Deze moederborden hebben gigabitethernet en een relatief eenvoudig ontwerp met minder uitgebreide vrm-koeling.

Enkele B550-moederborden van Asus

Biostar brengt twee B550-moederborden uit: de B550GTA en B550GTQ, die respectievelijk een atx- en micro-atx-formfactor hebben. De twee modellen tonen veel gelijkenissen, hoewel de atx-variant is voorzien van 2,5-gigabitethernet. Het kleinere product heeft gigabitethernet. Beide moederborden hebben verder twee m2-slots met pci-e 4.0-ondersteuning en beschikken over acht usb-aansluitingen aan de achterkant van het moederbord.

De B550-moederborden van Biostar

Gigabyte heeft zes verschillende B550-moederborden in de planning, waarvan vijf in de Aorus-serie worden uitgebracht. De hoogst gepositioneerde variant is de B550 Aorus Master, met een zestienfasige stroomvoorziening, drie m2-slots die pci-e 4.0 ondersteunen en twaalf usb-aansluitingen. Gigabyte komt ook met een mini-itx-variant met wifi 6 en twee m2-slots. Alle Aorus-moederborden ondersteunen 2,5-gigabitethernet en hebben een geïntegreerd i/o-paneel.

De B550M DS3H is op zijn beurt een relatief eenvoudig micro-atx-moederbord. Zo heeft het moederbord gigabitethernet en geen geïntegreerd i/o-paneel. Wel kan de bios van dit moederbord geüpdatet worden zonder geïnstalleerde processor, gpu of geheugen, meldt Gigabyte. Ook heeft de DS3H twee m2-slots, waarvan er een pci-e 4.0 ondersteunt. Wanneer gebruikers een Renoir-apu installeren, wordt dit teruggeschroefd naar pci-e 3.0.

Enkele B550-varianten van Gigabyte

MSI brengt ook meerdere moederborden uit. De Gaming Pro Carbon lijkt de meest high-end variant van MSI te zijn. Deze beschikt over een vrm-ontwerp met in totaal 14 fasen. Ook is het moederbord voorzien van wifi 6 en een ethernetpoort met snelheden tot 2,5Gbit/s. Onder andere de B550 Tomahawk en B550M Mortar zijn lager gepositioneerd, maar hebben wel 2,5-gigabitethernet en een voorgeïnstalleerd i/o-paneel.

Ook brengt het bedrijf twee 'Pro'-moederborden uit, die volgens MSI meer bedoeld zijn voor workstations. De fabrikant toont ook een mini-itx-moederbord met hdmi 2.1-aansluiting, zo schrijft Hardware.info. De m2-aansluiting op dit moederbord is bovendien voorzien van een kleine fan. MSI heeft echter nog geen afbeelding van dit moederbord gepubliceerd.

Een deel van de B550-line-up van MSI