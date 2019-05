Fabrikanten kondigen AMD X570-moederborden aan

Na AMD's aankondiging van de Ryzen 3000-processors kondigen fabrikanten hun AM4-moederborden met de nieuwe X570-chipset aan. Onder andere Asus, MSI, ASRock en Gigabyte brengen nieuwe moederborden uit.

De X570-chipset kan overweg met maximaal zestien pci-e 4.0-lanes, twaalf sata 600-poorten en acht usb 3.2 Gen2-interfaces, zo kondigde AMD bij de bekendmaking van de Ryzen 3000-processors aan. De chipset ondersteunt ook Ryzen-chips van de tweede generatie.

Gigabyte brengt zeven X570-moederborden in de Aorus-lijn uit. Het gaat om de X570 Aorus Xtreme, Ultra, Elite, Pro, X en X705I Pro. Daarvan licht Gigabyte zelf de Xtreme uit, een moederbord met zestienfasige stroomvoorziening en drie m2-sleuven op basis van pci-e 4.0.

ASRock voegt verscheidene X570-moederborden toe aan zijn assortiment, waarvan de high-end Taichi en de Phantom Gaming X inmiddels op de site staan. De fabrikant maakt gebruik van Phison-controllers voor de pci-e 4.0 x4 nvme m2-sleuven van zijn moederborden. De Phantom Gaming X heeft onder andere een metalen backplate en verstevigde pci-e-sleuven.

De Asus-line-up van X570-moederborden bestaat uit ROG Crosshair VIII-modellen als de Formula, Hero en Impact. Daarnaast brengt het bedrijf de Strix X570-E, -F en -I uit, terwijl ook de Plus en de 'Plus with Wifi' in de TUF Gaming X570-serie verschijnen. Interessant is de Strix X570-I Gaming, aangezien dit een mini-itx-bord met de X570-chipset is. Een iets langer moederbord dan dat model is de eveneens compacte Crosshair VIII Impact met mini-dtx-formfactor. Het meest uitgebreide bord is de ROG Crosshair VIII Formula met onder andere ondersteuning voor Aura Sync-verlichting.

MSI introduceert een grote hoeveelheid X570-moederborden in zijn series Enthusiast Gaming, Elite Gaming, Professional Gaming, Prestige en Pro. Ook komt er een X570-bord in de Godlike-lijn, waarin MSI's meest prestigieuze moederborden verschijnen. De MSI MEG X570 Godlike heeft onder andere een vrm-ontwerp met 14+4+1 fasen, een oledschermpje en Frozr-koeling.