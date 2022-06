ASRock introduceert X570S PG Riptide-moederbord met passieve chipsetkoeling

ASRock introduceert zijn X570S PG Riptide-moederbord met socket-AM4. Dit moederbord beschikt over een nieuwe X570S-chipset, die passief wordt gekoeld. Het bedrijf introduceert ook een B550-variant in de PG Riptide-serie.

ASRock meldt in een persbericht dat de X570S PG Riptide passieve chipsetkoeling heeft dankzij 'een geüpdatete microcode-update van AMD en bios-aanpassingen van ASRock'. Zowel de X570S-variant als het B550-model heeft een vrm-ontwerp met 10 fasen. ASRock maakt hiervoor gebruik van ic's van Dr.MOS.

Beide moederborden worden voorzien van drie PCIe x16-slots. Bij de X570S-variant maken al deze slots gebruik van PCIe 4.0, maar bij het B550-model ondersteunt alleen de bovenste slot PCIe 4.0. Ook krijgen beide moederborden twee M.2-slots voor NVMe-ssd's, waarvan er een beschikt over een passief koelblok. De twee modellen krijgen ook een extra M.2 Key-E-slot voor wifimodules. Daarbij levert ASRock beide moederborden met een gpu-houder, die ervoor moet zorgen dat zware videokaarten niet te ver doorzakken.

De X570S-variant krijgt verder aan de achterkant vier USB 3.2 Gen 1-aansluitingen van het type A, met maximale doorvoersnelheden tot 5Gbit/s. Daarbij krijgt het moederbord ook twee USB 2.0-connectors, een USB 3.2 Gen 2-aansluiting van het type A, en een USB 3.2 Gen 2-poort van het type C. De B550-variant krijgt hier bovenop twee extra USB 3.2 Gen 1-aansluitingen, hoewel een bios-resetknop ontbreekt. De fabrikant voorziet beide moederborden verder van een Realtek ALC897-audiochip en een E3100-netwerkkaart van Killer, die ondersteuning biedt voor 2,5Gbit/s-ethernet.

Er gaan al langer geruchten rond over de introductie van een X570S-chipset, hoewel bedrijven nog niet eerder officiële informatie deelden over dergelijke chipsets. Daarmee lijkt ASRock het eerste bedrijf dat een X570S-moederbord toont. ASUS kondigde eerder dit jaar al wel aan dat het in het derde kwartaal van 2021 met X570-moederborden met passieve chipsetkoeling zou komen.

Update, 18:59: Aanvankelijk stond in het artikel dat de moederborden over USB 3.2 Gen 1-aansluitingen beschikt met doorvoersnelheden tot 10Gbit/s. Dit moet 5Gbit/s zijn. Het artikel is hierop aangepast, met dank aan GarBaGe.

De ASRock X570S PG Riptide (links) en B550 PG Riptide. Afbeeldingen via ASRock