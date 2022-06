Gerucht: moederborden met AMD B550-chipset komen 16 juni uit

Volgens geruchten zullen de eerste B550-moederborden voor AMD-cpu's op 16 juni op de markt verschijnen. AMD zou van plan zijn de chipset op 21 mei te presenteren. De B550-chipset zou onder andere pci-e 4.0 en native usb 3.1 gen 2 ondersteunen.

B550-moederborden worden al langere tijd verwacht als opvolger van de B450-chipset, maar zijn tot op heden nog niet aangekondigd. Op 21 mei moet daar verandering in komen volgens bronnen van Wccftech, die claimen dat AMD de chipset op die datum zal onthullen. Een kleine vier weken later, op 16 juni, moeten de eerste B550-moederborden op de markt verschijnen.

Er gaan al langere tijd geruchten rond over moederborden met de B550-chipset. Zo zijn er in maart enkele details over de vermeende chipset verschenen. B550-moederborden moeten onder andere pci-e 4.0 ondersteunen, waar de huidige B450-moederborden enkel pci-e 3.0 ondersteunen. Overigens bevat de B550-chipsetvolgens de geruchten zelf geen pci-e 4.0-lanes. Om gebruik te maken van de nieuwere pci-e-standaard, moeten gebruikers een Ryzen 3000-cpu installeren, aangezien die processors wél pci-e 4.0-lanes bevatten. Verder wordt ondersteuning voor usb 3.1 gen 2 vermoedelijk standaard in de chipset geïntegreerd.

Volgens Digitimes zal AMD in september de volgende generatie Ryzen-cpu's voor desktops presenteren. Tegelijkertijd moet het bedrijf met de 600-serie-chipsets komen. Naar verwachting zullen de B550-moederborden overigens ook compatibel zijn met Ryzen 4000-processors.

Foto's van twee B550-moederborden. Afbeeldingen via VideoCardz en HKEPC