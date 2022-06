Google begint met tonen van testcentra voor coronavirus in zoekresultaten

Google heeft locaties voor het doen van een coronavirustest toegevoegd aan zijn zoekresultaten, wat het voor mensen gemakkelijker moet maken om een testcentrum in de buurt te vinden. De nieuwe optie is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar.

Een woordvoerder van Google bevestigde tegenover The Verge dat er op de pagina met zoekresultaten voor het coronavirus een tab is toegevoegd waar testlocaties worden getoond. Deze staat in de balk aan de linkerkant van het scherm. Er zijn momenteel ongeveer tweeduizend testlocaties opgenomen in de database.

Vooralsnog kunnen Nederlanders en Belgen geen inzicht krijgen in testlocaties in de buurt. De zoekfunctie voor coronavirustests werkt namelijk alleen in de Verenigde Staten. Wanneer Google de functionaliteit uitbreidt naar andere landen is niet bekend, maar wel is duidelijk dat de internetgigant het aantal opgenomen testlocaties snel wil uitbreiden. Ook heeft Google al in meerdere landen gelokaliseerde informatie beschikbaar gemaakt voor covid-19.

Kortgeleden voegde Google al zoekresultaten toe voor doktersbezoeken die digitaal gedaan kunnen worden. Artsen krijgen de mogelijkheid om op hun organisatiepagina toe te voegen dat zij digitale bezoeken faciliteren. Ook deze functie is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar.