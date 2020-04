Apple publiceert data over routeplannen tijdens lockdown

Apple heeft in navolging van Google gegevens online gezet over reisbewegingen van mensen. Apple doet dat aan de hand van aanvragen voor het plannen van routes in zijn Maps-applicatie.

Apple heeft een Mobility Trends Reports-website online gezet. Het is mogelijk om daar een land, regio of stad in te vullen en vervolgens wordt de trend van geplande routes weergegeven. Apple zegt de data dagelijks te vernieuwen. Het is ook mogelijk om een csv-bestand met alle data te downloaden.

De gegevens zijn afkomstig van Apple Maps. Apple benadrukt dat Maps locatiegegevens niet associeert met het Apple ID van de gebruiker en dat Apple geen locatiegeschiedenis bijhoudt. De data is verkregen door te tellen hoeveel verzoeken Apple Maps krijgt voor het plannen van routes in bepaalde regio's.

Apple deelt de data in het kader van de coronapandemie. Eerder deze maand begon Google een soortgelijk initiatief. De zoekgigant publiceert geregeld rapporten waarin per land en provincie met grafieken de mobiliteitstrends worden weergegeven.