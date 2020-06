Apple Maps activeert Dichtbij-functie in België

Belgische gebruikers van Apple Maps kunnen voortaan de Dichtbij-functie van de plattegronddienst hanteren. In Nederland is deze functie al een aantal jaar geleden geïntroduceerd, maar ook in België geeft Apple Maps nu suggesties voor plaatsen in de buurt.

Apple heeft België toegevoegd aan de lijst van landen waar de Dichtbij-functie van Apple Maps beschikbaar is. Deze functie geeft gebruikers suggesties over plekken in de buurt die mogelijk handig zijn, zoals restaurants, parkeergelegenheden en stations. De toevoeging is onderdeel van een omvangrijker uitbreiding van de Dichtbij-functie, die nu in 31 extra landen te gebruiken is waaronder Ierland en Italië.

Op de lijst van regio's met ondersteuning voor realtime ov-informatie voor Maps heeft Apple nu ook Nederland gezet. Die ondersteuning bracht het bedrijf echter al naar gebruikers met de komst van iOS 13, een jaar geleden. Apple heeft ook het aantal regio's waar turn-by-turn-navigatie ondersteund wordt uitgebreid, en 45 vliegvelden met indoornavigatie toegevoegd, waaronder Madrid, Praag en Istanboel, schrijft iPhone-ticker.