Apple heeft nooit iets gehad tegen ongeluksgetallen. In een tijd dat Symbian van S60v3 naar S60v5 ging om de 4 maar niet te hoeven gebruiken - het woord voor 'vier' in het Japans klinkt hetzelfde als dood en geldt daardoor als ongeluksgetal - kondigde Apple doodleuk iOS 4 aan op de iPhone 4.

Wie dacht dat Apple als een Amerikaans hotel het cijfer 13 ging overslaan, komt bedrogen uit. De nieuwe versie van het besturingssysteem voor iPhones heet gewoon iOS 13. Bij Apple werken vast mensen die vaak op vrijdag de 13e met hun zwarte kat onder ladders doorlopen - of ze zijn simpelweg niet zo bijgelovig.

Toen Apple begon over iOS 13, liet het bedrijf gelijk wel een duistere kant zien. Letterlijk dan, want de eerste feature die Apple noemde was een donkere modus. Sinds sommige iPhones oledschermen gebruiken, is het gebruik van meer donkere tinten in de interface niet alleen esthetisch gezien een goede keuze, maar kan het ook de accuduur verlengen. Dat kunnen de iPhone XS en XS Max goed gebruiken, want volgens onze accutesten gaan die een stuk minder lang mee dan de iPhone XR met zijn lcd.

In deze release zit echter veel meer dan een donkere modus. De belangrijkste verandering is dat iPhones een stuk sneller moeten worden door optimalisaties in de manier waarop apps gecompileerd zijn. Dat moet apps sneller laten opstarten, maar updates en installaties vanuit de App Store moeten ook veel sneller gaan.

Een andere belangrijke wijziging is de afsplitsing van iOS voor iPads. Dat heet voortaan iPadOS. Die wijziging is meer cosmetisch dan technisch, want het blijft gaan om een variant van iOS voor tablets. We duiken in deze preview in alle veranderingen voor iPhones en iPads.