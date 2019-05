Screenshots tonen donkere modus iOS 13

Screenshots die 9to5Mac publiceert tonen de komende Dark Mode van iOS in de Muziek-app. De verandering zit in iOS 13, die Apple naar alle waarschijnlijkheid volgende week aankondigt tijdens zijn WWDC-evenement voor ontwikkelaars.

De screenshots die 9to5Mac in handen kreeg zijn geen mock-ups schrijft de site, die goede bronnen over komende Apple-releases heeft. De Dark Mode is in te schakelen in de Instellingen-app en ook zal de optie te benaderen zijn via het Control Center.

Op het thuisscherm is alleen te zien dat de donkere modus is ingeschakeld aan de Dock, de rij standaard-apps onderaan: daar omheen is dan een wat donkerder semi-transparante weergave te zien. In apps kan Dark Mode veel duidelijker aanwezig zijn. Bij de Muziek-app is de achtergrond volledig zwart.

Bij de komst van iOS 13 wijzigt ook de weergave bij het maken van screenshots. Dan verschijnt een menu met tools voor bewerking van de afbeelding en iOS geeft de achtergrond wazig weer.

Apples Worldwide Developers Conference start op 3 juni. Naar verwachting kondigt het bedrijf daar nieuwe versies van zijn besturingssystemen aan.