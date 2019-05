Steel Wood Studios brengt Five Nights At Freddy's VR-game uit

Steel Wood Studios brengt Five Nights At Freddy's VR uit voor PlayStation VR, Oculus Rift en de HTC Vive. Het spel is een verzameling van minigames op basis van de originele Five Nights At Freddy-games, welke op zijn beurt gebaseerd is op het Five Nights at Freddy's-universum.

In de horrorgame Five Nights At Freddy's VR: Help Wanted moet het vr-element nog wat extra spanning en schrikmomenten creëren ten opzichte van de reguliere versie. Als speler krijg je de taak om als werknemer van bijvoorbeeld Freddy Fazbear’s Pizza of Fazbear’s Fright ventilatiesystemen te repareren of kapotte robots te fiksen. Deze robots kunnen op elk moment worden geactiveerd en je zal de strijd moeten aangaan met meer dan dertig robots, waaronder Freddy, Bonnie en Circus Baby.

Volgens het PlayStation-blog bevat de vr-titel twintig klassieke levels van de originele games. Deze worden aangevuld met twintig geheel nieuwe mini-games. Verder zijn er nieuwe robots toegevoegd is er een nightmare-mode waarin spelers de levels opnieuw kunnen spelen, maar dan in een hogere moeilijkheidsgraad.

De originele Five Nights At Freddy's-game kwam in 2014 uit en was behoorlijk populair. Daarna kwam er een groot scala aan vervolgen en spin-offs. In de game wordt de speler tijdens de nacht achterna gezeten door robots, die alleen bewegen wanneer de speler niet kijkt.

Eerder kwam er ook een rpg uit gebaseerd op Five Nights At Freddy's. Deze rpg werd door de ontwikkelaar van Steam gehaald omdat de game nog niet af zou zijn. In november vorig jaar schreef Polygon dat er een film zou uitkomen over Five Nights At Freddy's, maar die is uiteindelijk uitgesteld wegens een nieuwe triple a-game die op de planning stond.

Five Nights At Freddy's VR: Help Wanted kost 25 euro en is beschikbaar voor de PlayStation VR en via Steam voor de HTC Vive, Oculus Rift en Windows Mixed Reality-brillen.