Apple brengt iOS 13.3 uit met ondersteuning voor beveiligingskeys in Safari

Apple heeft iOS 13.3 en iPadOS 13.3 uitgebracht. Daarmee komt er onder meer ondersteuning voor het gebruik van fysieke beveiligingssleutels in combinatie met Apples eigen webbrowser, Safari.

Apple meldt dat iOS 13.3 extra ondersteuning voor beveiligingssleutels in Safari introduceert, die compatibel zijn met nfc, usb en Lightning FIDO2. Voorheen konden Safari-gebruikers geen gebruik maken van fysieke beveiligingssleutels, zoals die van YubiKey.

De in de zomer uitgebrachte Yubikey 5Ci was wel in combinatie met iPhones te gebruiken, via de Lightning-of usb-c-aansluiting, maar dat was alleen mogelijk bij bijvoorbeeld LastPass en 1Password. IOS-apps moesten toen nog individueel ondersteuning toevoegen voor de Lightning-aansluiting van de YubiKey 5Ci, maar met iOS 13.3 is er native ondersteuning vanuit Apple.

Dat betekent dat de YubiKey 5 NFC nu ook te gebruiken is met iPhones; door de ondersteuning van nfc werkt de Authenticator-app volgens Yubico nu naadloos op alle grote desktopplatforms en mobiele platforms, met volledige ondersteuning voor Windows, Mac, Linux, Android en iOS. Android kreeg in februari al ondersteuning voor FIDO2, zodat inloggen zonder wachtwoorden mogelijk werd.

De release van iOS 13.3 voegt ook een aantal andere vernieuwingen door, zoals een oplossing voor een denial-of-service-bug genaamd AirDos, waarmee een aanvaller alle in de nabijheid aanwezig zijnde iOS-apparaten kon spammen met een AirDrop-pop-up. De ontdekker van deze kwetsbaarheid, Kishan Bagaria, heeft details hierover op zijn blog bekendgemaakt.

Verder voegt de nieuwe iOS-versie een functie toe voor ouders, waarmee er volgens Apple 'meer communicatielimieten' zijn in te stellen, zodat ouders kunnen bepalen met wie hun kinderen via de telefoon, FaceTime of de berichtenfunctie contact leggen. Via een lijst met contactpersonen kunnen ouders bepalen welke contactpersonen worden weergegeven op de apparaten van hun kinderen.