Apple iOS 13.1 en iPadOS 13.1

Het is een beetje raar gegaan. Op 19 september kwam iOS 13.0 voor iPhones uit. Vijf dagen later kwam iOS 13.1 alweer uit. Vervolgens volgden binnen een week 13.1.1 en 13.1.2. Nu, begin oktober, heeft Apple alweer de eerste bèta van 13.2 verspreid. Wat is daar gebeurd? Daarover kunnen we alleen speculeren. Het begon er al eerder op te lijken dat iOS 13 niet op tijd klaar zou zijn voor de release. De bèta's waren er sinds juni, maar testers kwamen erachter dat de vooruitgang in het stabiel krijgen van het besturingssysteem niet zo snel ging als in voorgaande jaren. Bovendien kwam iPadOS, de versie voor tablets, later uit dan die voor telefoons, en dat is niet eerder gebeurd.

Wat doe je dan, als je Apple bent? Stel je de release van je gloednieuwe iPhones, die al met miljoenen tegelijk van de productieband rollen, uit zodat de software iets meer klaar is? Of ga je snel werken aan het patchen van een buggy besturingssysteem? De snelle updates wijzen erop dat de fabrikant voor het laatste heeft gekozen. Dat is een prima strategie, maar die stelt ons als testers voor een dilemma. Wanneer zetten we een streep onder de accutests? We hebben ervoor gekozen om dat te doen met iOS 13.1 en iPadOS 13.1; Apple geeft zelf aan dat die stabiel zijn.

Laten we eerlijk zijn; software is geen vaststaand gegeven. Wat we nu meten, kan over een paar weken of maanden anders zijn. De houdbaarheid van een test als deze is daarom per definitie beperkt. Desondanks geeft hij een beeld wat deze upgrades naar iOS 13 en 13.1 doen met apparaten die Apple in het afgelopen jaar heeft uitgebracht.

We hebben iOS 13.1 getest op zes verschillende apparaten: twee van de meest recente iPhones, twee van de meest recente iPads en een iPhone en iPad met de oudste ondersteunde processor, de iPad Air 2 uit 2014 en iPhone SE uit 2016.

Compatibele apparaten iOS iPad OS 2019 iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPod touch V7 iPad Air (2019)*, Mini (2019), iPad 10.2 (2019) 2018 iPhone XR*, XS, XS Max* iPad Pro 11, Pro 12.9*, iPad (2018) 2017 iPhone X, 8, 8 Plus iPad Pro 10.5, Pro 12.9, iPad (2017) 2016 iPhone 7, 7 Plus, SE* iPad Pro 9.7, Pro 12.9, iPad (2016) 2015 iPhone 6s, 6s Plus iPad Pro 12.9, Mini 4 2014 iPad Air 2*

* De cursief gedrukte modellen met sterretje erachter hebben we getest voor dit verhaal