Bèta van iOS 13.1 komt uit voordat iOS 13 is uitgebracht

Apple heeft een bètaversie van iOS en iPadOS 13.1 uitgebracht voor ontwikkelaars. Dat is opvallend, omdat de definitieve versie van iOS 13 nog niet beschikbaar is. De nummering lijkt aan te geven dat iOS 13 klaar is, maar dat er snel na de release weer een update volgt.

Apple heeft details over de ontwikkelaarsversie van iOS en iPadOS 13.1 op zijn website gezet en 9to5mac heeft een overzicht gemaakt van veranderingen die daadwerkelijk zichtbaar zijn voor gebruikers ten opzichte van de iOS 13-bèta's. Daaruit blijkt dat iOS 13.1 functies terugbrengt die aanvankelijk in beta's van iOS 13 aanwezig waren, maar later weer verdwenen. Het gaat onder andere om Shortcuts Automations en de Share ETA-functie in Apple Maps.

De definitieve versie van iOS 13 wordt verwacht met de komst van Apples nieuwe iPhones, die naar verluidt op 10 september worden gepresenteerd. Door intussen een bèta van iOS 13.1 te starten, kan Apple verder gaan met de ontwikkeling en vermoedelijk snel na de release een update uitbrengen met zowel bugfixes als nieuwe functies.