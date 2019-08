TSMC: aantijgingen van GlobalFoundries over patentinbreuken zijn ongegrond

Chipfabrikant TSMC heeft een korte reactie gegeven naar aanleiding van de patentzaken die concurrent GlobalFoundries tegen het Taiwanese bedrijf is gestart. TSMC zegt teleurgesteld te zijn in deze stap van Global Foundries en acht de aantijgingen ongegrond.

TSMC zegt dat het bezig is om de aanklachten van GlobalFoundries te beoordelen, maar het bedrijf heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de aantijgingen ongegrond zijn. 'We zijn teleurgesteld dat een foundry peer heeft gekozen voor vruchteloze rechtszaken in plaats van met technologie te concurreren op de marktplaats'. Het bedrijf zegt dat het hevig zal vechten en alle opties gebruikt om zijn eigen technologieën, waaronder naar eigen zeggen meer dan 37.000 patenten, te beschermen. Daarmee lijkt het bedrijf aan te geven dat het zich in de rechtszaal gaat verweren tegen alle aanklachten.

De Taiwanese chipfabrikant zegt het niet letterlijk, maar impliceert met zijn verklaring dat GlobalFoundries min of meer is te beschouwen als een patenttroll. Daarmee schildert TSMC zijn Amerikaanse concurrent af als een bedrijf dat op basis van patenten en octrooien zijn rechten probeert af te dwingen, maar zelf op dat vlak weinig of niets produceert.

Maandag werd duidelijk dat GlobalFoundries in de Verenigde Staten en Duitsland patentzaken tegen TSMC is begonnen. Voor die landen is bewust gekozen, omdat de patenten waar het om draait door GlobalFoundries in die twee landen zijn geregistreerd. GlobalFoundries claimt dat TSMC bij zijn 7nm-, 10nm-,12nm-,16nm-, en 28nm-procedé inbreuk maakt op zijn intellectueel eigendom. De fabrikant is overigens eerder gestopt met de ontwikkeling van zijn 7nm-procedé en richt zich op de bestaande 12nm- en 14nm-ontwerpen.

GlobalFoundries hoopt niet alleen een schadevergoedingen te kunnen vorderen, maar wil ook afdwingen dat er verkoopverboden worden ingesteld voor techproducten met chips die door TSMC zijn gemaakt. Het Amerikaanse bedrijf noemt specifiek bedrijven als Apple, Broadcom, Mediatek, Nvidia, Qualcomm en Xilinx genoemd als fabless chipontwerpers, maar ook de nodige smartphonemakers. Deze bedrijven hebben allemaal producten met chips die door TSMC zijn gefabriceerd. De verkoopverboden, zoals bijvoorbeeld voor smartphones van Apple en videokaarten van Nvidia, zouden alleen voor Duitsland en de VS gaan gelden.