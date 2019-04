GlobalFoundries verkoopt fabriek aan ON Semiconductor voor 430 miljoen dollar

GlobalFoundries verkoopt een van zijn chipfabrieken aan ON Semiconductor. Het gaat om Fab 10 in East Fishkill, in de staat New York. Met de overname is een bedrag van 430 miljoen dollar gemoeid. In de fabriek wordt met 300mm-wafers gewerkt op 45nm- en 65nm-nodes.

Met de overname krijgt ON Semiconductor niet alleen de productiefaciliteit in handen, maar ook een team van werknemers en licenties op technologie. De bedrijven hebben de overname maandag beklonken en GlobalFoundries kreeg daarbij meteen 100 miljoen dollar. De overige 330 miljoen dollar wordt eind 2022 overgemaakt. Tegen die tijd heeft ON Semiconductor de volledige operationele controle over de fab. Ook in de tussentijd gaat de nieuwe eigenaar de fab al inzetten voor zijn chips. Dat begint vanaf 2020. GlobalFoundries kan tot 2022 de fabriek echter ook nog gebruiken om aan verplichtingen tegenover bestaande klanten te voldoen.

In de fabriek wordt met 45nm- en 65nm-nodes gewerkt. ON Semiconductor gaat deze procedés gebruiken als de basis voor nieuwe ontwikkelingen. Tot nu toe werkt ON Semiconductor met fabs waar op 200mm-wafers wordt geproduceerd. Doordat het nu een 300mm-faciliteit in handen krijgt, kan het op grotere schaal chips produceren.

De verkoop van de faciliteit door GlobalFoundries volgt op het nieuws van vorig jaar dat het bedrijf stopt met de ontwikkeling van geavanceerde nodes zoals 7nm, 5nm en 3nm. De chipfabrikant besloot zich te richten op bestaande 12nm- en 14nm-ontwerpen en die verder te perfectioneren. GlobalFoundries is een afsplitsing van AMD en kon niet concurreren met veel grotere concurrenten zoals Samsung en TSMC bij de ontwikkeling van kleinere nodes.

Begin dit jaar verkocht GlobalFoundries al een andere faciliteit: Fab 3E in Singapore. Dat is een faciliteit waar met 200mm-wafers wordt gewerkt en die fabriek verwisselde voor 236 miljoen dollar van eigenaar. Na de verkoop van de twee fabrieken heeft GlobalFoundries wereldwijd nog acht fabs in handen.

ON Semiconductors is een Amerikaanse chipfabrikant die in opdracht van klanten verschillende soorten chips kan maken, zoals asics, geheugen en cmos-sensoren. Het bedrijf had in 2018 een omzet van zo'n 5,9 miljard dollar.