Microsoft schrapt Sets uit toekomstige versies Windows 10

Microsoft schrapt de eerder aangekondigde Sets-feature uit toekomstige versies van Windows 10. Dat melden bronnen aan ZDnet. Testers zouden de functie niet goed snappen en Microsoft wil meer aandacht geven aan Edge.

Sets was een experimentele functie waarbij gebruikers verschillende programma's, websites en andere toepassingen konden groeperen met tabbladen in één venster. Sets werd al in 2017 aangekondigd, maar verscheen uiteindelijk nooit definitief in Windows 10. Wel zat Sets in sommige Insider-versies van Windows waar bètatesters ermee aan de slag konden. Veel testers snapten echter niet goed hoe de functie werkte.

Microsoft zou het plan nu helemaal in de ijskast hebben gezet, zeggen bronnen binnen het bedrijf tegen ZDnet. Sets verschijnt niet in de komende mei-update van het besturingssysteem en ook niet in toekomstige versies. Aanvankelijk zou Sets alleen werken met het Universal Windows Platform, maar later kwamen daar ook Win32-programma's bij.

Volgens de bronnen van ZDnet geeft Microsoft de feature op vanwege Microsoft Edge. Eerder dit jaar bouwde Microsoft de Edge-browser om naar de Chromium-engine. Daarmee hoopt het bedrijf meer gebruikers naar de browser te trekken. Dat project zou echter veel vertraging oplopen als Sets geïntegreerd moest worden. Daarop werd besloten Sets maar helemaal te schrappen.