Windows 10 past standaardbeleid voor uitwerpen usb-sticks aan

Microsoft past het standaardbeleid aan dat Windows 10 hanteert bij het uitwerpen van externe opslagmedia zoals usb-sticks. In plaats van 'betere prestaties' staat de instelling voortaan standaard op 'snel verwijderen'.

Dat betekent dat gebruikers de externe opslagmedia uit de pc kunnen halen zonder dat ze de melding krijgen dat ze de Hardware veilig verwijderen-procedure moeten doorlopen om apparaten los te koppelen. De verandering van standaardinstelling is van toepassing op Windows 10 versie 1809, oftewel de Windows 10 October 2018 Update, en latere versies, meldt Microsoft.

Tot nu toe stond de instelling op 'betere prestaties' waarmee de schrijfcache in Windows ingeschakeld was voor betere systeemprestaties. Dit betekende ook er een risico was op verlies van gegevens bij een stroom- of systeemstoring of bij het uit de pc halen van een usb-stick of externe hdd of ssd.

Gebruikers kunnen handmatig het beleid weer terugzetten via de eigenschappen van externe opslagmedia onder het tabje Beleidsregels. Microsoft raadt aan 'Schrijfcache op het apparaat inschakelen' af te vinken als gebruikers de instelling weer op 'betere prestaties' zetten.