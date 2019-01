Microsoft start automatische verspreiding Windows 10 October 2018 Update

Microsoft is de gefaseerde automatische verspreiding van de October 2018 Update naar Windows 10-gebruikers gestart. Wie nog niet handmatig de update heeft uitgevoerd, kan de komende weken een melding verwachten dat deze klaarstaat.

Microsoft brengt de October 2018 Update eerst via Windows Update naar systemen die volgens data van het bedrijf 'de beste update-ervaring' hebben, oftewel die naar verwachting de geen problemen ervaren. Dat staat op de statuspagina over de update naar Windows 10 versie 1809, de October 2018 Update. Windows Latest zag dat die pagina woensdag was bijgewerkt.

De automatische distributie volgt op het vrijgeven van de software aan gebruikers die handmatig op 'Check for updates' klikken. Dat gebeurde op 18 december 2018. De geautomatiseerde verspreiding markeert nu een nieuwe stap in een moeizaam updatetraject voor Windows 10.

De Windows 10 October Update verscheen in oktober, maar al snel meldden gebruikers dat ze bestanden, mappen en programma's kwijtwaren. Halverwege november hervatte het Redmondse bedrijf de verspreiding voorzichtig met kleine groepen gebruikers. In de tussentijd heeft het bedrijf meerdere cumulatieve updates toegevoegd om meerdere bugs te verhelpen. Wie desondanks twijfelt kan de update handmatig uitstellen en het maken van een back-up is hoe dan ook aan te raden voor het doorvoeren van updates.