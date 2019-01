Ford werkt aan elektrische pick-uptruck

Ford gaat een elektrische versie maken van zijn F-series pick-uptruck. Dat heeft een topman gezegd tijdens de Global Automotive Conference in het Amerikaanse Detroit. Er komen volledig elektrische en hybride varianten.

Met de stap wil Ford het bedrijf 'toekomstbestendig' maken, meldt Detroit Free Press op basis van een presentatie van Ford-topman Jim Farley tijdens de Global Automative Conference in Detroit. Farley maakte geen details bekend over de komende pick-uptrucks in de F-serie, behalve dat er zowel hybride als volledig elektrische varianten komen.

Het was al langer bekend dat er een hybride variant zou komen. Ford werkt al ongeveer drie jaar aan een hybride versie van de F-150. De elektrische pick-uptruck zal concurreren met het gelijkaardige model van Tesla, waarvan die autofabrikant tot nu toe alleen conceptafbeeldingen heeft laten zien. Ongeveer een derde van alle verkochte Fords in de VS is een pick-uptruck.

Eerder deze week maakten Ford en Volkswagen bekend een alliantie te vormen. De samenwerking zal met name de ontwikkeling en productie van pick-uptrucks betreffen, waar Ford in tegenstelling tot VW grote productiecapaciteit voor heeft. De bedrijven willen echter ook voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen en autonoom rijden samenwerken.