Google verhoogt voor het eerst prijzen G Suite

Google gaat voor het eerst de prijzen van zijn applicatiepakket G Suite verhogen. De kantoorsoftware gaat wat betreft de basisversie met 1,20 euro per maand omhoog, terwijl de zakelijke variant met 2,40 euro per maand stijgt.

De prijsverhoging geldt wereldwijd, maar de bedragen verschillen per land. De huidige pakketten kosten 4 en 8 euro per maand in de Benelux en gaan naar 5,20 euro en 10,40 euro per maand, laat Google weten aan Tweakers. De Amerikaanse versies gaan van 5 naar 6 dollar en van 10 naar 12 dollar in de maand. De prijs voor de Enterprise-versie gaat niet omhoog. Die kost 23 euro per maand.

De nieuwe prijzen gelden voor alle nieuw afgesloten abonnementen. Als klanten een jaarcontract hebben, gaan de nieuwe prijzen bij de start van het nieuwe jaar in. Bij flexibele abonnementen gebeurt dat als de prijsverhoging van kracht wordt, op 2 april. Het is voor het eerst dat Google de prijzen van G Suite verhoogt. G Suite bestaat inmiddels tien jaar en vier miljoen bedrijven wereldwijd maken gebruik van de kantoorsoftware van de zoekgigant.