Gerucht: Apple komt met opvolger iPad mini 4

Apple zou dit voorjaar gaan komen met een opvolger voor de iPad mini 4, zo blijkt uit een nieuw gerucht. De laatste iPad mini is van vier jaar geleden. De specs en features van het apparaat zijn vooralsnog niet bekend.

De iPad mini 5 zou verschijnen naast een nieuwe reguliere iPad met 9,7"-scherm, meldt Digitimes. De Taiwanese krant baseert zich altijd op toeleveranciers. De informatie van de krant is niet altijd betrouwbaar gebleken, maar bij dit soort informatie over schermformaten die toeleveranciers moeten produceren is het vrijwel altijd correct.

Apple bracht tussen 2012 en 2015 elk jaar een iPad mini uit, maar stopte daarmee. In plaats daarvan kwamen er grote iPad Pro-modellen, met schermen van meer dan 12". Het is onbekend wat voor specs, functies en prijs de nieuwe iPad mini zou meekrijgen. Apple verkoopt de verouderde mini 4 nog wel, maar die kost meer en is minder krachtig dan de reguliere iPad van vorig jaar. Er verschenen vorige week al foto's op Twitter van wat een nieuw iPad mini-model zou zijn.