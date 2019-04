Microsoft stopt vier jaar eerder dan voorheen gemeld met app-updates Windows 8

Microsoft heeft een vorig jaar gepubliceerde mededeling stilletjes aangepast om duidelijk te maken dat Windows 8 vanaf 1 juli dit jaar geen app-updates meer krijgt. Oorspronkelijk stond er dat dit vanaf 2023 het geval zou zijn.

Het stoppen met het verstrekken van app-updates op 1 juli 2019 geldt niet alleen meer voor Windows Phone 8.x of eerdere versies, maar ook voor Windows 8. Dat meldt Microsoft in een blogbericht dat op 2 april gewijzigd is. Dat bericht is gericht is aan ontwikkelaars van Windows-apps. Oorspronkelijk publiceerde Microsoft dat bericht op 20 augustus en toen stond er nog dat het bedrijf app-updates tot 1 juli 2023 naar Windows 8 verspreidt.

Het bericht betreft belangrijke data voor xap- en appx-packages voor Windows Phone 8.x en eerdere versies en Windows 8 en Windows 8.1. Sinds oktober 2018 neemt Microsoft nieuwe betreffende packages voor apps al niet meer aan in de Microsoft Store, maar ontwikkelaars kunnen bestaande apps nog wel updaten. Wat Windows Phone 8 en Windows 8 betreft kan dat updaten ook nog wel na 1 juli 2019, maar Microsoft maakt die updates dan alleen nog beschikbaar voor Windows 10-apparaten.

De ondersteuning voor Windows 8.1 blijft aanwezig tot 1 juli 2023. App-updates van na die datum verspreidt Microsoft niet meer naar pc's met Windows 8.1 maar alleen nog naar Windows 10-computers. Volgens StatCounter heeft Windows 8 van alle Windows-versies een marktaandeel van 2,2 procent, iets meer dan de 1,7 procent van Windows XP. Windows 8.1 heeft een marktaandeel van 6,27 procent.

De verlengde ondersteuning voor Windows 8 stopte overigens al in januari 2016. Normaal gesproken hanteert het bedrijf een ondersteuningstermijn van tien jaar na verschijning, maar het bedrijf zag Windows 8.1 als een Service Pack voor Windows 8. Gebruikers kregen daardoor na verschijning van 8.1 nog twee jaar de tijd om te upgraden voordat de ondersteuning zou stoppen.