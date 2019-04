Firmware-update voegt Dual Remote Controller-modus toe aan DJI Mavic 2-drones

DJI heeft nieuwe firmware beschikbaar gesteld die een Dual Remote Controller-modus toevoegt aan de Mavic 2 Pro en Mavic 2 Zoom. Hiermee kunnen gebruikers de drone met twee controllers tegelijk bedienen, waarbij bijvoorbeeld een persoon vliegt en iemand anders de camera bedient.

Na de installatie van firmware v01.00.04.00 is het mogelijk om twee fysieke controllers tegelijk met de Mavic 2 te koppelen, in een master/slave-configuratie. De master-controller heeft altijd voorrang boven de slave-controller. Dit maakt de nieuwe functie ook geschikt voor vlieglessen: wanneer de cursist een fout dreigt te maken, kan de docent via de master-controller op elk moment ingrijpen.

Gebruikers kunnen de firmware-update installeren via de DJI GO 4-app voor iOS en Android of via DJI Assistant 2 voor Windows en macOS. De DJI GO 4 smartphone-app moet wel eerst bijgewerkt worden naar de meest recente versie v4.3.16. De nieuwe firmware voor de Mavic 2 rekent ook af met enkele bugs, zoals de foutieve gps-gegevens in sommige foto’s wanneer die bekeken werden op een computer.