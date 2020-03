Foto's tonen vermoedelijk DJI Mavic Air 2

Er zijn foto's online verschenen van een nog niet aangekondigde DJI-drone. Het lijkt te gaan om de Mavic Air 2. De nieuwe opvouwbare drone krijgt meer sensoren en een gewijzigd ontwerp, dat meer op de Mavic 2-serie lijkt.

De foto's zijn op Twitter gezet door een Chinese dronepiloot. Website DroneDJ bespreekt de beelden en stelt dat het om de DJI Mavic Air 2 gaat. Het uiterlijk van de nieuwe Air gaat meer richting dat van de drones in de Mavic 2-serie, zowel wat betreft kleur, ontwerp als materiaalgebruik. Het nieuwe model lijkt ook de stille propellers van de Mavic 2-serie te krijgen.

Aan de onderkant en achterkant zijn sensoren te zien die wijzen op een 360-gradensysteem om obstakels te herkennen en te ontwijken. De huidige Mavic Air heeft dat niet, maar de Mavic 2-modellen wel. De kleine cameramodule wijst op een kleine sensor, vermoedelijk van het 1/2,33"-formaat. De duurdere Mavic 2 Pro heeft een flink grotere 1"-sensor.

De DJI Mavic Air 2 wordt waarschijnlijk uitgerust met met ADS-B-ondersteuning. Dat is een systeem voor communicatie met bemande luchtvoertuigen en DJI loopt hiermee voor op toekomstige wetgeving. DJI kondigde vorig jaar aan dat alle drones die meer dan 250 gram wegen de functionaliteit krijgen. Het ADS-B-systeem stuurt een waarschuwing naar de gebruiker als er een ander luchtvoertuig in de buurt is.

Op de foto's is ook een controller te zien waar aan de bovenkant een smartphone aan vastgemaakt kan worden. Bij de controller van de huidige DJI Mavic Air moet de telefoon aan de onderkant bevestigd worden. De nieuwe controller lijkt ook groter te zijn.

Het is niet duidelijk wanneer DJI zijn nieuwe drone aankondigd. De Mavic Air kwam twee jaar geleden uit en werd in de markt gezet als een eenvoudig te bedienen model dat wel veel functies uit de duurdere Mavic Pro overnam. De Mavic Air kost momenteel zo'n achthonderd euro.

Foto's: OsitaLV