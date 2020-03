Video toont Google Pixel 4a met Snapdragon 730 en 6GB ram

Googles Pixel 4a-smartphone is verschenen in een hands-onvideo. Het toestel heeft een 5,8"-lcd, bevat een Snapdragon 730-soc en 6GB ram. Aan de achterkant zit een enkele camera met een 12-megapixelresolutie.

De Pixel 4a is te zien in een video van het Spaanse YouTube-kanaal TecnoLike Plus. Vermoedelijk gaat het om een prototype van de smartphone. Google heeft de smartphone nog niet aangekondigd, maar recent verschenen er al foto's van online en eind vorig jaar werden er renders gemaakt.

Het toestel in de video komt overeen met de renders en de eerder uitgelekte foto's. Nu de hands-on is verschenen, zijn veel specificaties bevestigd. Zo krijgt het toestel een enkele camera aan de achterkant met een 12-megapixelsensor. Het is niet bekend welke sensor Google gebruikt in de Pixel 4a.

De Pixel 4a wordt Googles eerste smartphone met een gat in het scherm voor de frontcamera. Dat scherm is een 5,81"-lcd met een resolutie van 2340x1080 pixels en vermoedelijk een verversingssnelheid van 60Hz.

De telefoon draait op de Qualcomm Snapdragon 730-soc, die vorig jaar in april is aangekondigd en op 8nm wordt gemaakt. Het is een octacore met twee snelle cores en zes zuinige cores. Google combineert de soc met 6GB ram, 64GB flashopslag en een 3080 mAh-accu. De behuizing is van plastic gemaakt en heeft een 3,5mm-jack.

Wanneer Google de telefoon aankondigt, is nog niet bekend. In de video wordt 5 april genoemd als mogelijke datum, maar dat is verder niet bevestigd. Eerder werd aangenomen dat Google het toestel zou introduceren op zijn I/O-conferentie in mei. Dat evenement is door het nieuwe coronavirus afgelast.