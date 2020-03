Pc-versie Horizon Zero Dawn komt in de zomer uit

Guerrilla Games gaat zijn PlayStation 4-exclusive Horizon Zero Dawn uitbrengen voor de pc. Het actie-avonturenspel komt in de zomer uit en heeft een pagina gekregen op Steam. De game kwam in 2017 uit voor de Sony-console.

Hermen Hulst, de voormalige topman van Guerrilla Games en sinds eind vorig jaar het hoofd van PlayStation Worldwide Studios, bevestigt in een interview op het PlayStation Blog dat de pc-versie van Horizon Zero Dawn eraan komt. De Nederlandse studio die het spel maakte, zal daar volgens hem binnenkort meer details over geven.

Horizon Zero Dawn draait op de Decima-engine van Guerrilla Games. Diezelfde engine is gebruikt voor Death Stranding en van dat spel was al bekend dat er een pc-versie zou komen. Daarmee was de engine dus al compatibel gemaakt met pc's. Ook ging er begin dit jaar een gerucht dat Horizon Zero Dawn naar de pc zou komen, dat is nu dus bevestigd.

Horizon Zero Dawn werd gemaakt in opdracht van Sony en is door Sony Interactive Entertainment zelf uitgegeven. Hulst benadrukt in het interview dat de komst van de pc-versie niet betekent dat alle Sony-games nu naar de pc komen.

Op Steam is een pagina verschenen van de game en het is dus duidelijk dat Horizon Zero Dawn op het platform van Valve uitkomt. Het gaat om de Complete Edition, die ook de uitbreiding The Frozen Wilds bevat. Of het spel ook naar andere gamewinkels komt is nog niet bekend. Death Stranding komt ook uit in de Epic Games Store.

