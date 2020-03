Horizon Zero Dawn krijgt comicreeks

Guerilla Games en Titan Comics brengen vanaf deze zomer een comicreeks over Horizon Zero Dawn uit. De verhalen gaan over de avonturen van Aloy, die zich afspelen na de gebeurtenissen in de game.

De eerste editie van de Horizon Zero Dawn-comic verschijnt 22 juli op papier en digitaal. Als onderdeel van Free Comic Book Day 2020, dat is uitgesteld tot ergens in de zomer, komt een prequel in aanloop naar editie #1 uit. De eerste comic bevat een cover van Stanley 'Artgerm' Lau en er staan onder andere varianten van de cover in die zijn gemaakt door illustratoren Loish uit Nederland en de Japanse Peach Momoko.

De reeks wordt gemaakt door Anne Toole, een van de schrijvers van Horizon Zero Dawn, en illustrator Ann Maulina. Het verhaal beschrijft wat er gebeurde na de avonturen van het spel en draait om Talanah, die worstelt met de verdwijning van Aloy. Ze moet een nieuwe dreiging het hoofd bieden als nieuwe, dodelijke machines het land onveilig maken.

De comicreeks wordt uitgegeven door Titan Comics, dat onder andere comics van Blade Runner, Bloodborne en Assassin's Creed op de markt brengt.