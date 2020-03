Zeldzame GTX 480-gpu met 512 Cuda-cores duikt op

Er is een werkende engineering sample van een Nvidia GTX 480-gpu met 512 Cuda-cores opgedoken. De GTX 480 zou oorspronkelijk standaard 512 Cuda-cores bevatten, maar met oog op warmteproductie en energieverbruik werd dit aantal teruggeschroefd naar 480.

De GTX 480 maakte gebruik van de GF100-gpu. Deze chip werd gefabriceerd door TSMC op een 40nm-procedé. De GF100 bevatte officieel tot 512 Cuda-cores. Hiermee was de gpu in zijn tijd één van de snelste 3d-chips voor consumenten, maar tegelijkertijd werd de gpu enorm warm en verbruikte de chip veel energie. Hierom kreeg de productieversie van de GTX 480 een minder krachtige variant van de chip, met 32 uitgeschakelde Cuda-cores. Hiermee kwam het totale aantal cores op een toepasselijke 480.

Er zijn enkele engineering samples gemaakt van een GTX 480 met de volledige GF100-chip, maar deze duiken zeer zelden op. Toch verscheen recentelijk een werkende variant op Chinese website Bilibili. De blogpost over deze gpu werd opgemerkt door Twitter-gebruiker Komachi_Ensaka. De videokaart bevat een koeler die erg lijkt op die van een reference GTX 470, met enkele aanpassingen. Zo is een deel van de koeler transparant, waar die van de GTX 470 volledig van zwart plastic is gemaakt. Het daadwerkelijke pcb-ontwerp van de GTX 480 512 lijkt echter identiek met die van een reguliere GTX 480. Het hogere aantal ingeschakelde streamprocessors valt dan ook niet af te leiden uit het ontwerp.

De GTX 480 met 512 Cuda-cores (links) en de GTX 470. Afbeeldingen via Bilibili en Anandtech

In 2010 verscheen al een GTX 480-gpu met 512 Cuda-cores, door Expreview. De gpu presteerde volgens de benchmarks van Expreview ongeveer zes procent beter dan de reguliere GTX 480. Tegelijkertijd vergde het testsysteem van de site in totaal 644W. Datzelfde testsysteem trok 440W met een gewone GTX 480. Dat is een toename van ruim 46 procent in stroomverbruik, terwijl de reguliere GTX 480 voor zijn tijd al geen zuinige gpu was.

De GTX 480 met 512 Cuda-cores. Afbeeldingen via Bilibili