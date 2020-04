Fan maakt 8bit-versie van Dota 2 in virtuele Pico-8-console

Hoe leuk zou het zijn om het complexe Dota 2 te laten draaien op een heel kleine engine? Dat vroeg een fan zich af en hij voegde de daad bij het woord door het spel te herscheppen in de vorm van een 8bit-spel, waarbij hij gebruikmaakte van Pico-8, een 'fantasy console'.

Het 'nieuwe' in de browser te spelen spel heet Dota-8. De maker licht toe dat hij er erg veel plezier in had om een crunch-heavy game als Dota 2 in een piepkleine engine te herscheppen. Hij waarschuwt spelers dat het spel op geen enkele manier gebalanceerd is en dat het spelen dus een frustrerende aangelegenheid kan zijn.

De meeste basiselementen uit Dota 2 zijn ook in Dota-8 aanwezig. Zo kunnen spelers vijf heroes kiezen in hun team, zijn er drie lanes, golven van creeps, torens en ervaringspunten. De besturing werkt door middel van de pijltoetsen; de toetsen Z en Y zijn bedoeld voor het hanteren van de verschillende abilities.

Dota-8 volgt grofweg de regels van Dota 2, al zijn de nodige elementen vereenvoudigd. Zo zijn er in Dota-8 ongeveer tien verschillende heroes om uit te kiezen en hebben ze elk slechts twee unieke abilities. Een ronde wordt niet gewonnen door het neerhalen van de Ancient, maar als alle torens in een lane kapot zijn gemaakt.

Het spel is gemaakt op basis van Pico-8, een 8bit-'fantasieconsole', of virtuele console. Het is geen emulator van een bestaande 8bit-machine, maar software die als het ware gebruikmaakt van de grenzen van een 8bit-systeem. Alle software voor Pico-8 is open source. Pico-8 gebruikt ook virtuele cartridges, waarbij gemaakte spellen in hun geheel zijn verpakt in de extra data van de png-afbeelding van die cartridge.