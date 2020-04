Asus introduceert vernieuwde versie GT 710-gpu uit 2016 met hdmi-aansluitingen

Asus heeft een vernieuwde versie van de Nvidia GT 710-gpu uitgebracht. Deze videokaart verscheen oorspronkelijk in 2016 op de markt. Asus heeft de nieuwe gpu voorzien van vier hdmi-aansluitingen. De adviesprijs is nog niet bekend.

De Asus GT710-4H-SL-2GD5 heeft een singleslot-ontwerp en een vernieuwde, grotere pcb, meldt TechPowerUp. De videokaart heeft een enkele passieve koeler die vrijwel de complete pcb reikt. De nieuwe gpu is gebaseerd op Nvidia's Kepler-architectuur en beschikt over 192 cuda-cores die draaien op 954MHz. De gpu heeft daarnaast 2GB aan gddr5-geheugen op 5012MHz en 64-bit-interface. De videokaart maakt gebruik van pci-e 2.0.

De gpu krijgt verder vier hdmi-aansluitingen, waar het oude model een enkele hdmi-connector, een dvi-d-aansluiting en een vga-connector had. Gebruikers kunnen maximaal een 60Hz-scherm met 4k-resolutie aansluiten aan de gpu. Wanneer gebruikers twee of meer 4k-monitor aansluiten, wordt de verversingssnelheid verlaagd naar 30Hz.

De gpu zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in workstations met meerdere schermen die geen gpu-intensieve applicaties draaien. Dit gebruiksgeval wordt ook genoemd op de website van Asus. Ook zou de videokaart eventueel gebruikt kunnen worden voor videomuren, zo schrijft TechPowerUp. Het is nog niet bekend wanneer de gpu in Nederlandse en Belgische webshops zal verschijnen. Ook de adviesprijs is nog niet bekend.

De vernieuwde GT 710 (links) en het oude Asus-model