Gerucht: Pixel 4a is uitgesteld tot begin juni

Google brengt de Pixel 4a-smartphone niet in mei, maar begin juni uit. Dat claimt een Duitse blogger die zich baseert op informatie van provider Vodafone. Het toestel zou vanaf 5 juni geleverd worden. Eerder was dat 22 mei.

De Pixel 4a verscheen onlangs in een intern systeem van Vodafone met een verschijningsdatum van 22 mei, maar dat is nu aangepast in 5 juni, schrijft Caschys Blog. Hij toont ook een screenshot van wat een backend van Vodafone zou zijn.

Google heeft een evenement gepland staan voor 3 juni. De Android-maker presenteert dan de bèta van Android 11 en zal meer vertellen over nieuwe functies in het besturingssysteem. Mogelijk gebruikt Google die presentatie ook om de Pixel 4a aan te kondigen.

Eerder werd verwacht dat Google de Pixel 4a bij zijn I/O-conferentie zou tonen, maar dat evenement gaat niet door. In de afgelopen maanden is vrijwel alle informatie over het toestel al uitgelekt, omdat prototypes al in handen zijn van YouTubers.

Voor zover bekend krijgt de Pixel 4a een 5,8"-oledscherm met een gat voor de frontcamera. Het toestel draait op een Snapdragon 730-soc, heeft 6GB ram en 64GB flashopslag. Aan de achterkant zit een enkele 12-megapixelcamera en de accu heeft een capaciteit van 3040mAh.