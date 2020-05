Bits of Freedom weigert deelname begeleidingscommissie corona-app

Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom heeft bedankt voor deelname aan de commissie die de overheid moet begeleiden bij het maken van een corona-app voor contactonderzoek. De organisatie wil niet meedoen omdat onder andere fundamentele keuzes al zijn gemaakt.

Bits of Freedom zegt graag een constructieve bijdrage te willen leveren, maar dat niet te kunnen doen vanwege de gang van zaken. De organisatie zet zijn standpunten uiteen op zijn website. Beleidsadviseur Rejo Zenger schrijft dat fundamentele vragen onbeantwoord zijn: 'Het ministerie heeft geen heldere beschrijving van het probleem dat zij wil oplossen'.

Ook stelt Bits of Freedom dat het Ministerie van Volksgezondheid 'niet bepaald open' is. De organisatie hekelt dat het door de GGD opgestelde programma van eisen voor 'digitale ondersteuning' niet openbaar is. Een formeel verzoek om die informatie te openbaren is twee weken onbeantwoord gebleven.

De overheid heeft al laten weten dat de corona-app voor contactonderzoek gebruik zal maken van bluetooth en gebaseerd zal zijn op het framework van Apple en Google. Een advies daarover geven is volgens Bits of Freedom zinloos als die keuze al gemaakt is.

Verder stelt de organisatie dat de overheid weinig gedaan heeft met de punten die aangedragen werden via het Veilig tegen Corona-initiatief. Het ministerie vroeg om een uitwerking van die punten en heeft die gekregen, maar daar was volgens Bits of Freedom weinig of niets van terug te zien.

Vorige week maakte de Nederlandse overheid een tijdlijn bekend voor de ontwikkeling van een corona-app voor contactonderzoek. Daarbij werd ook de begeleidingscommissie ingesteld. Die zou moeten bestaan uit deelnemers met kennis van epidemiologie, virologie, technologie, privacy en veiligheid. De begeleidingscommissie is een toevoeging op de zes experts die zijn aangesteld om een eerste versie van de app te ontwikkelen.