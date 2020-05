PlayStation VR-game Iron Man VR verschijnt op 3 juli

Marvel's Iron Man VR verschijnt op 3 juli. De game voor Sony's PlayStation VR was meerdere keren uitgesteld, maar heeft nu weer een verschijningsdatum. Vorig jaar in maart werd de game aangekondigd, toen was er al twee jaar aan het spel gewerkt.

Iron Man VR stond op de planning voor een release in februari, maar dat werd uitgesteld naar 15 mei. Door de coronacrisis werd ook dat uitgesteld en nu is de verschijningsdatum op begin juli gezet. Sony gaat in de komende weken meer bekendmaken over het spel.

Spelers krijgen in de PlayStation VR-game de mogelijkheid om in het pantser van uitvinder Tony Stark te kruipen en als superheld door de lucht te vliegen en tegen vijanden te strijden. Om de game te spelen is de PSVR-headset vereist en er zijn ook twee Move-controllers nodig.

De game is ontwikkeld door Camouflay, in samenwerking met Sony en Marvel. Bij de presentatie eind maar 2019 zei Sony dat er al twee jaar aan het spel is gewerkt. Het zou gaan om een volwaardige game, niet om een korte 'vr-ervaring'.