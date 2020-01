Release van Iron Man VR is vertraagd naar 15 mei

De makers van de virtual reality-versie van Iron Man hebben te kennen gegeven dat de release van de game wordt uitgesteld. De bedoeling was om het spel volgende maand uit te brengen, maar er is meer tijd nodig voor de ontwikkeling.

Dat laat Camouflaj, de makers van het spel, weten in een kort bericht op Twitter. Over de precieze reden van de vertraging wordt weinig losgelaten; volgens Camouflaj is er meer tijd nodig om aan de hoge verwachtingen te voldoen.

De bedoeling was om Iron Man VR op 28 februari uit te brengen. Die datum is nu opgeschoven naar 15 mei. Het spel komt dan uit voor de PlayStation VR.

In Iron Man VR kruipen spelers in de huid van de gelijknamige superheld, en kunnen zij door de vr-bril onder meer door de lucht vliegen en de strijd aangaan met vijanden. Iron Man VR werd vorig jaar aangekondigd met een releasedatum in 2019, maar die moest dus enkele keren worden opgeschoven.