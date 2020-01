Valve: er wordt niet gewerkt aan nieuwe Left 4 Dead-game

Valve ontkent dat er wordt gewerkt aan een nieuwe game in de Left 4 Dead-reeks. Daarmee ontkracht het bedrijf eerdere berichten waarin werd gesproken over het uitbrengen van Left 4 Dead 3, als opvolger van de huidige Left 4 Dead 2.

In een statement aan IGN heeft Valve te kennen gegeven dat de berichtgeving over Left 4 Dead 3 berust op misinformatie. Eerder had onder andere een medewerker van HTC iets losgelaten over de mogelijke komst van Left 4 Dead 3, maar dit blijkt dus niet te kloppen.

Volgens Valve wordt er op dit moment niet gewerkt aan een Left 4 Dead-game, en is er in de afgelopen jaren ook niet iets ontwikkeld in de serie. Wel zegt het bedrijf dat er enkele jaren geleden over is nagedacht, maar er zijn geen concrete plannen om Left 4 Dead 3 te ontwikkelen.

Left 4 Dead 2 kwam in 2009 uit voor pc en de vorige generatie consoles, als opvolger van de originele Left 4 Dead die een jaar daarvoor uitkwam. In het spel moet de speler zien te overleven na een zombie-uitbraak.