Minister De Jonge wil eind mei proof-of-concept van corona-app

De Nederlandse minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil eind mei een proof-of-concept hebben van een app voor contactonderzoek. Het is nog onbekend wanneer de app vervolgens moet uitkomen. De app had eigenlijk deze maand al moeten uitkomen.

Op dit moment werkt de GGD uit welke eisen de organisatie stelt aan een dergelijke app, zei minister De Jonge in antwoord op een vraag over de komst van de app. De Jonge benadrukte dat de app op zijn hoogst een hulpmiddel is bij contactonderzoek, maar versoepelingen van coronamaatregelen in Nederland zijn niet afhankelijk van de komst van de app, aldus de minister.

Een app registreert welke telefoons bij die telefoon in de buurt zijn geweest, zodat mogelijk is om een seintje te geven als iemand na contact positief wordt getest op het coronavirus. De app moet huidig contactonderzoek, waarbij de GGD met besmette personen doorneemt met wie ze in contact zijn geweest om vervolgens contact met hen contact op te nemen om te checken op besmetting.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de app deze maand al klaar te hebben, maar dat lijkt nu niet langer de bedoeling. Het ministerie deed een oproep voor inititiatieven en kreeg 750 reacties, waarna zeven initiatieven meededen aan een 'appathon'. Daarna besloot het ministerie eigen experts de app te laten ontwikkelen.

De minister zei niet of de app gebruik zal maken van de api die Google en Apple op dit moment maken. Zeker voor iOS lijkt dat een essentiële oplossing te zijn waarmee iets gedaan moet worden. De ondersteuning van iPhones zal belangrijk zijn om zoveel mogelijk mensen de app te laten installeren en dat kan alleen met de api van beide bedrijven. Apple zal die api live zetten in iOS 13.5, dat momenteel in bèta is.