Groep van wetenschappers en privacyexperts stelt eisenlijst op voor corona-apps

Een groep van Nederlandse privacyexperts en wetenschappers heeft een lijst opgesteld met eisen waaraan de apps moeten voldoen waarmee de Nederlandse overheid het coronavirus wil indammen. De apps moeten anoniem zijn en slechts één doel hebben.

De lijst is gepubliceerd op een website, Veilig Tegen Corona. De lijst heeft tien eisen. Zo moeten de apps alleen het doel hebben het virus te bestrijden en niet later kunnen worden gebruikt voor een ander doel. Ze moeten 'gebaseerd zijn op wetenschappelijk inzicht en bewezen effectief', en ze moeten bewezen betrouwbaar zijn. Een andere eis is dat de inzet tijdelijk moet zijn, en dat de app niet tot het individu mag herleiden. De apps moeten ook zo min mogelijk gegevens gebruiken, die niet centraal opslaan, en veilig en bestand zijn tegen misbruik. Tot slot eisen de experts ook dat de app 'gebruiksvriendelijk en toegankelijk' is, en nooit onder dwang van de overheid of derden verplicht worden gemaakt.

De lijst is ondertekend door een coaliatie van experts uit burgerrechtenbewegingen zoals Bits of Freedom, het Platform Burgerrechten dat ook tegen SyRI streed, en de Open State Foundation. Ook hebben hoogleraren zoals Bart Jacobs, Natali Helberger en Frederik Zuiderveen Borgesius zich erbij aangesloten, samen met individuele beveilingsexperts zoals Brenno de Winter.

De ondertekenaars zijn sceptisch over het plan van minister De Jonge om een 'corona-app' in te zetten tegen de bestrijding van het virus. De minister denkt na over twee apps, waarvan er een gebruikt wordt om mensen te laten weten als ze in contact zijn gekomen met iemand met coronasymptomen. Er is nog veel onduidelijk over dat plan, maar experts zijn sceptisch over de privacyimplicaties. "De gelegenheidscoalitie roept de minister op om aan deze eisen gehoor te geven. De bestrijding van het coronavirus mag niet tot afkalving van onze privacy en fundamentele rechten leiden", schrijven de experts. Ze zeggen zich ook 'met hand en tand tegen de implementatie te verzetten' als de systemen niet aan de voorgestelde eisen voldoen. "Als niet aan deze uitgangspunten wordt voldaan, hebben we geen vertrouwen in de app en zullen we ons tegen de implementatie ervan verzetten."