Facebook lijkt aan Campus-onderdeel voor studenten te werken

De Facebook-app bevat verwijzingen naar Campus, een nieuw besloten onderdeel dat bedoeld is voor studenten. Binnen Campus kunnen studenten groepen en evenementen aanmaken voor hun eigen universiteitsgemeenschap.

Facebook heeft zelf nog niets bekendgemaakt over Campus, maar ontwikkelaar Jane Wong ontdekte de aanwezigheid ervan in de app. Wong bestudeert de code van apps op zoek naar onaangekondigde functies, iets dat afgelopen jaren al vaker lukte. Ze plaatst screenshots op Twitter waarin een aanmeldscherm voor Campus is te zien. Daarin staat dat het gaat om een 'exclusieve ruimte' voor studenten van een bepaalde universiteit.

Leden kunnen opgeven in welk jaar ze zitten, wat ze studeren en in welke dorm ze verblijven. Op die manier wil Facebook studenten verbinden die hetzelfde traject volgen. Of en wanneer Facebook het Campus-onderdeel wereldkundig gaat maken, is niet bekend.

Met Campus lijkt Facebook terug te keren naar zijn roots. Het sociale netwerk werd in 2004 opgericht door een aantal Harvard-studenten, waaronder Mark Zuckerberg. Facebook, dat toen nog TheFacebook heette, was aanvankelijk een gezichtenboek met namen en foto's van studenten.